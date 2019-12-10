Под Рязанью задержали рецидивиста с метадоном

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На перегоне станций «Дягилево» — «Рыбное» задержали 39-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
У подозреваемого нашли пакет с кристаллическим веществом внутри. Экспертиза показала, что это метадон общей массой 0,7 грамма.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 228 УК. Известно, что ранее его уже судили за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.