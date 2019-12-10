Петербуржец незаконно пытался получить трехмиллионное наследство рязанца

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Фото: Pixabay.com
Петербуржец незаконно пытался получить наследство рязанца. На шести счетах в банке лежали 3 миллиона 113 тысяч 736 рублей,
В полицию обратился специалист службы безопасности банка. Женщина заподозрила, что предъявленные документы о праве на наследство поддельные. Как оказалось, фальшивые бумаги вместе с паспортом принес 29-летний житель Санкт-Петербурга. У мужчины было свидетельство о смерти гражданина, скончавшегося несколько лет назад, и заверенное нотариусом свидетельство «О праве на наследство по закону». Отмечается, что родственником покойного клиент не являлся.
Предъявителя фальшивых документов ранее дважды судили за незаконное хранение наркотиков. Около года назад он освободился из мест лишения свободы.
На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в миллион рублей.
Подозреваемого арестовали.
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