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15:38, 10 декабря 2019 362
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Открытие катка на Лыбедском бульваре перенесли

Открытие катка на Лыбедском бульваре перенесли

Фото: Администрация Рязани

Открытие катка на Лыбедском бульваре перенесли. Об этом во вторник, 10 декабря, RZN.info сообщил мужчина, который представился «владельцем льда».

По его словам, каток откроют в пятницу, 13 декабря, в 10 часов. В этот же день рядом должны появиться теплая раздевалка и прокат коньков.

Во время беседы на льду находилась группа людей, которая занималась «проверкой льда».

«Я бы тебя мог пустить одного на лед покататься, но официально каток закрыт. Иначе все захотят сюда прийти», — заключил собеседник.


© RZN.info

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