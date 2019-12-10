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Фото: Администрация Рязани
Открытие катка на Лыбедском бульваре перенесли. Об этом во вторник, 10 декабря,
По его словам, каток откроют в пятницу, 13 декабря, в 10 часов. В этот же день рядом должны появиться теплая раздевалка и прокат коньков.
Во время беседы на льду находилась группа людей, которая занималась «проверкой льда».
«Я бы тебя мог пустить одного на лед покататься, но официально каток закрыт. Иначе все захотят сюда прийти», — заключил собеседник.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.