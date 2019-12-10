Осадки и ветер. Прогноз погоды в Рязанской области на среду

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Ночью и днем в среду, 11 декабря, в Рязанской области ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -2, +3 градуса, днем -2, +3 градуса.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанскому рецидивисту грозит пять лет тюрьмы за кражу
|
cледующая новость →Суд вынес приговор жителю Шацка, который едва не зарезал мать четверых детей
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.