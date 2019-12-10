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13:00, 10 декабря 2019 198
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Названа причина взрыва газа в Ряжском районе

Названа причина взрыва газа в Ряжском районе

Фото: Издательство «Пресса»

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Рязань» назвали причину взрыва газа, который произошел в селе Поплевино Ряжского района 7 декабря.

«Утечка природного газа из подземного газопровода-ввода, проложенного от распределительного газопровода к жилому дому, стала причиной взрыва в гараже», — заявили в компании.

По словам специалистов, утечка произошла из-за механического повреждения подземного газопровода при проведении земляных работ для установки забора. В настоящее время специалисты полностью устранили ее.

Напомним, взрыв прогремел около 16 часов около дома №75 на улице Старая дорога. 40-летний местный житель спустился в подвал негазифицированного гаража, чтобы достать банку с компотом. Когда он подсветил себе зажигалкой, произошел хлопок.

Взрывной волной выбило переднюю и заднюю стены постройки, повредило крышу. В гараже находился Renault Logan, на нем образовались вмятины. Мужчина получил ожоги лица, ему оказали медпомощь.


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