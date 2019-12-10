Названа причина взрыва газа в Ряжском районе

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Фото: Издательство «Пресса»
В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Рязань» назвали причину взрыва газа, который произошел в селе Поплевино Ряжского района 7 декабря.
«Утечка природного газа из подземного газопровода-ввода, проложенного от распределительного газопровода к жилому дому, стала причиной взрыва в гараже», — заявили в компании.
По словам специалистов, утечка произошла из-за механического повреждения подземного газопровода при проведении земляных работ для установки забора. В настоящее время специалисты полностью устранили ее.
Напомним, взрыв прогремел около 16 часов около дома №75 на улице Старая дорога. 40-летний местный житель спустился в подвал негазифицированного гаража, чтобы достать банку с компотом. Когда он подсветил себе зажигалкой, произошел хлопок.
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