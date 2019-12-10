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Во вторник, 10 декабря, на шести рязанских улицах отключили холодную воду,
С 9:00 до 17:00 воды не будет на улице Загородной, дома №4, №4А, №12.
С 9:05 до окончания ремонтных работ отключена подача холодной воды на: улице Энгельса, дом №18, №18 20 и улице Медицинской, дом №5.
Кроме того, с 9:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.