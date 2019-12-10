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Фото: Pixabay.com
На пенсионерку из Приокского завели дело за торговлю алкоголем. Об этом
62-летняя жительница одного из частных домов на улице Луговой незаконного продавала спиртное. Ранее ее уже привлекали к ответственности за это же правонарушение.
Теперь на пожилую рязанку завели уголовное дело по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Ей грозит до года исправительных работ.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.