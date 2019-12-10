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На окраине Рязани обнаружили превышение уровня формальдегида в 1,1 раза. Об этом сообщил сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Однократное загрязнение зафиксировал пост наблюдения воздуха в поселке Строитель на улице Дружной 7 декабря. По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружено.
Справка:
Формальдегид — бесцветный газ, обладающий резким запахом в больших концентрациях. Сильно раздражает глаза и дыхательные пути.
Оказывает общетоксическое действие, вызывает поражение центральной нервной системы, легких, печени, почек, органов зрения. Содержится в выбросах производств химических, строительных материалов, линолеума, толя, рубероида, пергамина, пенопласта, минераловатных плит, синтетических жирных кислот и синтетических материалов.
Напомним, с 9 по 11 сентября в поселке также
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.