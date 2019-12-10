Клиенты «Сбербанка» смогут разблокировать карту в мобильном приложении

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Разблокировать карту «Сбербанка» теперь стало проще — такая возможность появилась в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Раньше для этого необходимо было обратиться в контактный центр банка. Теперь клиенты, которые сами заблокировали свою карту, могут разблокировать ее онлайн в несколько кликов.
Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо открыть мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в списке карт на главном экране выбрать ту, которую необходимо разблокировать и на экране детальной информации выбрать соответствующий пункт. Далее клиенту предложат разблокировать карту или оформить ее досрочный перевыпуск.
«Наши клиенты привыкли к тому, что всегда могут быстро и просто заблокировать карту в мобильном приложении „Сбербанк Онлайн“. Теперь в нем появилась еще и возможность разблокировать ее, не тратя свое время на обращение в контактный центр или отделение банка. Мы последовательно наращиваем функциональность мобильного приложения ʺСбербанк Онлайнʺ, выводя в него новые сервисы, которые ранее были доступны только в контактном центре или в офисах банках. Новые технологии обеспечивают нашим клиентам новый уровень комфорта и управления личными финансами, экономя их личное время», — прокомментировал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» «Сбербанка».
Ожидается, что мобильное приложение станет основным каналом разблокировки карт для клиента, но ситуации, когда разблокировка возможна только в контактном центре также останутся.
Функционал доступен клиентам начиная с версии приложения 10.3 iOS и 10.3 Android.
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