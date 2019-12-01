Жителя Путятино оштрафовали за угрозу убийством бывшей жене

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Жителя Путятино, угрожавшего бывшей жене ножом, наказали, сообщил
«Вина в совершении преступления полностью доказана. Мужчина совершил преступление впервые и загладил причиненный ущерб», — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении рязанца прекратили. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.