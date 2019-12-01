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10:07, 1 декабря 2019 75
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В России расширили список сильнодействующих веществ

В России расширили список сильнодействующих веществ

В России расширили список сильнодействующих веществ. Постановление вступило в силу в воскресенье, 1 декабря, передает ТАСС.

В список попали препараты прегабалин, тапентадол и тропикамид.

«Теперь их незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение или незаконный сбыт караются мерами, предусмотренными статьей 234 УК», — говорится в сообщении.

Препарат прегабалин также известен в России под торговым наименованием «Лирика». Это противоэпилептический препарат, назначается при эпилепсии, фибромиалгии, тревожных расстройствах. Тапентадол является обезболивающим, тропикамид представляет собой действующее вещество в глазных каплях.


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