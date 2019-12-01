В понедельник в Рязанской области похолодает до -6 градусов. Прогноз погоды

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Фото: Ru.wikipedia.org
В понедельник, 2 декабря, в Рязанской области похолодает до -6 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -9, -4 градуса, днем -6, -1.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.