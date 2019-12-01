В МВД подтвердили гибель водителя упавшего с моста в Забайкалье автобуса

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Водитель рейсового автобуса, упавшего с моста в Забайкалье, погиб. Об этом передает
Водитель1976 года рождения был жителем Читинского района. Всего жертвами ДТП стали 19 человек. Нескольких пассажиров госпитализировали с различными травмами.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением из-за того, что у автобуса лопнуло колесо. Машина перевернулась, упав с моста. При падении у автобуса помяло крышу, люди не могли выбраться из салона до приезда спасателей.
Спасательные работы на месте происшествия
Напомним, авария
Фото
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