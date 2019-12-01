Опознаны тела 16 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

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Опознаны тела 16 из 19 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье. Об этом сообщил
Все тела доставили в Сретенскую ЦРБ.
Среди погибших водитель автобуса. По предварительной версии, у автобуса лопнуло колесо, водитель не справился с управлением.
Машина перевернулась, упав с моста. При падении у автобуса помяло крышу, люди не могли выбраться из салона до приезда спасателей. Напомним, авария
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cледующая новость →В МВД подтвердили гибель водителя упавшего с моста в Забайкалье автобуса
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.