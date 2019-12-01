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На следующей неделе в Рязанской области ожидается до -3 градусов. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 2 декабря, ожидается до -6 градусов. Днем до -2 градусов, солнечно.
В ночь на вторник, 3 декабря, синоптики пообещали до -5 градусов, днем -2 градуса, снег.
Ночью в среду похолодает до -7 градусов. Днем -3 градуса, снег.
В четверг ночью ожидается до -5 градусов. Днем +2 градуса, возможен мокрый снег.
В ночь на пятницу потеплеет до -2 градусов. Днем +2 градуса, возможен мокрый снег.
К выходным в регион придет потепление.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.