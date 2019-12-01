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9:40, 1 декабря 2019 398
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На окраине Рязани засыпали траншеи, которые раскопали возле домов

На окраине Рязани засыпали траншеи, которые раскопали возле домов

На окраине Рязани засыпали траншеи, которые раскопали возле домов на улице Юбилейной. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ранее СМИ опубликовали жалобу горожан. Отмечалось, что рязанцы забили тревогу из-за развернувшихся земляных работ.

В мэрии пояснили, что котлован засыпали грунтом и поставили на гарантию. Весной участки благоустроят.


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Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

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