RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На окраине Рязани засыпали траншеи, которые раскопали возле домов на улице Юбилейной. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Ранее СМИ опубликовали жалобу горожан. Отмечалось, что рязанцы забили тревогу из-за развернувшихся земляных работ.
В мэрии пояснили, что котлован засыпали грунтом и поставили на гарантию. Весной участки благоустроят.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ России расширили список сильнодействующих веществ
|
cледующая новость →Жителя Путятино оштрафовали за угрозу убийством бывшей жене
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.