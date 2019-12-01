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11:10, 1 декабря 2019 270
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Фомин поздравил единомышленников с днем рождения «Единой России»

Фомин поздравил единомышленников с днем рождения «Единой России»

В воскресенье, 1 декабря, секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин поздравил единомышленников с днем рождения «Единой России».

«Дорогие однопартийцы и сторонники нашей партии! Сегодня исполняется 18 лет с момента образования „Единой России“ — политичес кое совершеннолетие. Для партии это серьезный возраст. „Единая Россия“ в Рязанской области занимает лидирующие позиции. Лидерство партии — не только в количестве ее членов и представительстве в органах власти, а прежде всего в ответственности за принимаемые решения», — отметил Фомин.

Он подчеркнул, что партия — это люди, «объединенные общей идеей развития страны и родного края, которые открыто высказывают свою позицию, отстаивают общественные интересы, восстанавливают справедливость в отношении тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию».

«"Единая Россия» успешно реализует партийные проекты, за которыми стоят конкретные дела — новые спортивные залы, школы, дома культуры, акции, направленные на поддержку детей и людей старшего поколения. Депутаты контролируют реализацию национальных проектов. Благодаря этому на территории своевременно появляются новые качественные объекты. Именно это люди видят и ценят", -говорится в тексте поздравления.

Председатель облдумы поблагодарил тех, кто «укрепляет авторитет партии». Он пожелал ветеранам, сторонникам и активистам партии крепкого здоровья, счастья, благополучия близких и родных людей.

Справка

В настоящее время региональное отделение партии «Единая Россия» насчитывает более 17 500 членов. В области около 7 200 сторонников партии. Создано 29 местных отделений, 1000 первичных организаций.

В Рязани работает региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. В области реализуются 11 национальных проектов, 15 партийных проектов, а также местные инициативы. Региональное отделение партии «Единая Россия» принимает активное участие в выборах всех уровней — от муниципального до федерального, получает высокую поддержку. В настоящее время интересы жителей области в Госдуме представляют три депутата — Андрей Макаров, Елена Митина и Андрей Красов.


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