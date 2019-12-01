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17:04, 1 декабря 2019 153
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Число ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек

Число ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек

По последним данным, число ВИЧ-инфицированных в России составило 1,06 млн человек. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академика Ран Вадима Покровского.

Как сообщил изданию Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, за шесть месяцев показатель вырос на 47 тысяч человек.

При этом, параллельно растет смертность: в прошлом году от СПИДа умерло 37 тысяч человек, что стало рекордным показателем.

Самое большое количество инфицированных зафиксировали среди мужчин от 30 до 40 лет (4%) у женщина наибольший процент в группе 30-35 лет (2-3%).

Как уточнил Покровский, из всех случаев 57% заразились при гетеросексуальных контактах, 2-3% - это мужчины, имевшие секс с мужчинами, остальные 40-41% - это наркопотребители.

Также специалист отметил, что есть случаи передачи ВИЧ при оказании медпомощи. Всего за три года выявили 62 таких случая, по каждому ведется следствие.


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