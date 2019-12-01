Число ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек

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По последним данным, число ВИЧ-инфицированных в России составило 1,06 млн человек. Об этом передает «
Как сообщил изданию Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, за шесть месяцев показатель вырос на 47 тысяч человек.
При этом, параллельно растет смертность: в прошлом году от СПИДа умерло 37 тысяч человек, что стало рекордным показателем.
Самое большое количество инфицированных зафиксировали среди мужчин от 30 до 40 лет (4%) у женщина наибольший процент в группе 30-35 лет (2-3%).
Как уточнил Покровский, из всех случаев 57% заразились при гетеросексуальных контактах, 2-3% - это мужчины, имевшие секс с мужчинами, остальные 40-41% - это наркопотребители.
Также специалист отметил, что есть случаи передачи ВИЧ при оказании медпомощи. Всего за три года выявили 62 таких случая, по каждому ведется следствие.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.