Во Владимире выбрали делегатов на съезд партии

Во Владимире прошла 29 конференция регионального отделения «Единой России». Итоги работы реготделения за 2019 год подвел секретарь РО, председатель законодательного собрания области Владимир Киселев.

«Одна из главных задач — улучшение работы местных и первичных отделений. Будем общаться с людьми в ежедневном режиме, у нас с вами будет успех. Если будем сидеть в кабинетах, толку никакого не будет», — подчеркнул Киселев.

Он также обозначил задачи на следующий год. В приоритете — партийные и национальные проекты, работа с молодежью, СМИ и в социальных сетях.

«Мы должны спокойно и доходчиво объяснять нашим избирателям, в том числе и в интернете, почему принимаются те или иные решения, приводить аргументы», — отметил председатель заксобрания.

В начале этого года президиум регионального политического совета принял решение «О проведении ежегодного конкурса на лучшее местное отделение Владимирского регионального отделения партии».

С апреля оценивалась деятельность местных отделений в соответствии с системой рейтинга. Результаты подводились ежемесячно и высылались в местные отделения. В конкурсе за третье место наградили местное отделение партии ЗАТО город Радужный, за второе — местное отделение партии Вязниковского района.

Дипломом за первое место в конкурсе наградили партию Собинского района. Победители получили материальное поощрение в размере 75, 100 и 150 тысяч соответственно.

Также на конференции провели ротацию членов регионального политсовета. В состав РПС избраны секретарь первичного отделения во Владимире, председатель Владимирского регионального молодежного общественного движения КВН «Владимирская Русь» Роман Александров, руководитель регионального штаба общероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Никита Беженарь, глава Петушинского района Елена Володина, секретарь первичного отделения во Владимире Полина Касаткина, секретарь первичного отделения в Коврове, депутат совета народных депутатов Коврова Сергей Кашицын, депутат заксобрания Владимирской области Михаил Максюков.

В состав президиума регионального политического совета были доизбраны три человека: Сергей Бородин, Полина Касаткина и Михаил Максюков.

Кроме того, участники конференции выбрали делегатов на предстоящий съезд «Единой России», который состоится в Москве. Так, региональное отделение на съезде будут представлять два человека.

Делегатами стали исполнительный секретарь местного отделения партии Ковровского района Галина Гордеева и депутат совета народных депутатов Кольчугинского района Мария Рыбина.