В зерне рязанского предприятия нашли клещей

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Фото: Pixabay.com
В зерне ООО «Рязаньэлеватор» нашли клещей. Об этом
Проверяющие обнаружили в партии пшеницы вредителей. Предприятие в срок не устранило нарушения, кроме того, клещей в зерне стало больше.
Арбитражный суд привлек «Рязаньэлеватор» к административной ответственности и оштрафовал на 150 тысяч рублей.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.