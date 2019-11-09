В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +11 градусов

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В воскресенье, 10 ноября, в Рязанской области потеплеет до +11 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.
Ночью и утром местами туман, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -1, +4 градусов, днем +6, +11.
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