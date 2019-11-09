В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар

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В Смоленской области глава Холм-Жирского района Олег Макаров погиб, помогая тушить пожар. Об этом в Twitter сообщил губернатор Алексей Островский.
Про данным МЧС, пожар произошел на улице Школьной в поселке Холм-Жирковский в пятницу, 8 ноября, в 21:30. По словам главы региона, Макаров был «замечательным человеком», а его гибель — «очень большая потеря для общества».
Олег Макаров родился в городе Сафоново Смоленской области в 1959 году. Главой администрации Холм-Жирковского района стал в 2014 году.
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Вчера при тушении пожара чужого дома скончался Глава Холм-Жирковского района О.П.Макаров. Замечательный был человек и отличный Глава. Очень большая потеря и для семьи и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович!— Алексей Островский (@a_ostrovskiy) 9 ноября 2019 г.
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