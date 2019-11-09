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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
В Рязанской области ищут очевидцев февральской аварии с двумя погибшими. Об этом
ДТП произошло 24 февраля примерно в 10:10 на 51-м километре дороги Спас-Клепики — Рязань. 45-летняя жительница Клепиковского района на Mitsubishi Airtrek врезалась в Renault Logan. За рулем второй машины был 49-летний касимовец.
Погибли водитель Renault и его 47-летний пассажир. Травмы получили 27-летняя девушка из Renault и женщина-водитель Mitsubishi.
Очевидцев просят позвонить по телефонам: 29-74-99, 29-72-56. Также ожно обратиться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.
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