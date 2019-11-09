Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:41, 9 ноября 2019 381
 0    0

В Рязанской области ищут очевидцев февральской аварии с двумя погибшими

В Рязанской области ищут очевидцев февральской аварии с двумя погибшими

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В Рязанской области ищут очевидцев февральской аварии с двумя погибшими. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 24 февраля примерно в 10:10 на 51-м километре дороги Спас-Клепики — Рязань. 45-летняя жительница Клепиковского района на Mitsubishi Airtrek врезалась в Renault Logan. За рулем второй машины был 49-летний касимовец.

Погибли водитель Renault и его 47-летний пассажир. Травмы получили 27-летняя девушка из Renault и женщина-водитель Mitsubishi.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 29-74-99, 29-72-56. Также ожно обратиться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Рязанская строительная компания рассказала о программе «Трейд-зачет»

Рязанская строительная компания рассказала о программе «Трейд-зачет»

Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:52, 31 октября 2019 6 146
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 11
13:33, 31 октября 2019 3 488
Через Рязань пустят поезда до Крыма 8
9:49, 4 ноября 2019 3 326
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 3 347
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 15
18:07, 4 ноября 2019 1 294
В честь Дня народного единства рязанцы выстроились в огромную снежинку
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум