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9:11, 9 ноября 2019 358
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В Рязани установили 39 новых детских и спортивных площадок

В Рязани установили 39 новых детских и спортивных площадок

Фото: Администрация Рязани

В Рязани установили 39 новых детских и спортивных площадок. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщил сайт администрации города.

Управляющие организации, ТОСы и жилищные кооперативы с 22 августа по 5 октября подали 55 заявок на благоустройство дворов. В итоге новые площадки появились на 39 территориях:

  • улица Кальная, дом № 39,
  • улица Пирогова, дом № 13,
  • улица Островского, дом № 23/2,
  • улица Великанова, дома №№ 1 корпус 1, 3, 6
  • улица Гагарина, дом № 80, 156,
  • улица Интернациональная, дома №№ 15 В, 11б, № 17 корпус 1, № 16а,
  • улица Комбайновая, дом № 21,
  • улица Крупской, дома №№ 23, 5,
  • улица Щорса, дом № 5,
  • улица Гоголя, дом № 50,
  • улица 1-е Бутырки, дом № 4,
  • улица Березовая, дома №№ 1а, № 1 м, 8,
  • улица Сельских Строителей, дом № 6 корпус 4,
  • улица Стройкова, дом № 49,
  • улица Магистральная, дом № 21,
  • улица Октябрьская, дом № 60 корп. ус 1,
  • улица Ленинского комсомола, дома №№ 67, 57/69,
  • улица Бирюзова, дом № 19,
  • улица Дружная, дом № 16 корпус 1,
  • улица Новоселов, дом № 7 корпус 1,
  • улица Дзержинского, дом № 62 корпус 1,
  • Первомайский проспект, дом № 64 корпус 2,
  • Октябрьский городок, дома №№ 11, 8,
  • улица Керамзавода, дом № 35,
  • улица Станкозаводская, дом № 21,
  • улица Энгельса, дом № 10/7,
  • улица Зубковой, дом № 30б,
  • улица 1-я Прудная, дом № 22.

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