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Фото: Администрация Рязани
В Рязани установили 39 новых детских и спортивных площадок. Об этом в пятницу, 8 ноября,
Управляющие организации, ТОСы и жилищные кооперативы с 22 августа по 5 октября подали 55 заявок на благоустройство дворов. В итоге новые площадки появились на 39 территориях:
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