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10:53, 9 ноября 2019 314
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В Рязани один водитель угрожал застрелить другого, чтобы «очистить дорогу»

В Рязани один водитель угрожал застрелить другого, чтобы «очистить дорогу»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани один водитель угрожал застрелить другого, чтобы «очистить дорогу». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Конфликт между мужчинами произошел на улице Юннатов. 34-летний горожанин ехал по дороге с односторонним движением в запрещенном направлении. Встречная машина не стала пропускать его.

«Тогда водитель-нарушитель, чтобы очистить себе дорогу, направил пневматический пистолет, похожий на пистолет Макарова, в сторону незнакомца и пригрозил, что если мужчина не уберет свое авто, то он застрелит его», — рассказали в пресс-службе.

Рязанец сделал вид, что выполняет требование, и вызвал полицию.

Горожанина привлекут к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, на него завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Оперативники изъяли пневматический пистолет.


© RZN.info

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