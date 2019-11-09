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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани один водитель угрожал застрелить другого, чтобы «очистить дорогу». Об этом
Конфликт между мужчинами произошел на улице Юннатов. 34-летний горожанин ехал по дороге с односторонним движением в запрещенном направлении. Встречная машина не стала пропускать его.
«Тогда водитель-нарушитель, чтобы очистить себе дорогу, направил пневматический пистолет, похожий на пистолет Макарова, в сторону незнакомца и пригрозил, что если мужчина не уберет свое авто, то он застрелит его», — рассказали в пресс-службе.
Рязанец сделал вид, что выполняет требование, и вызвал полицию.
Горожанина привлекут к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, на него завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
Оперативники изъяли пневматический пистолет.
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