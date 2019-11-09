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Фото: Рязанская епархия
В Никуличах и Соколовке начали возводить временные храмы. В пятницу, 8 ноября благочинный протоиерей Александр Гривин осмотрел строительство. Об этом сообщил
В Никуличах на улице Пронской планируется строительство храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Летом территорию очистили от поросли деревьев и мусора.
Сейчас на площадке ведутся активные работы по благоустройству. В ближайшее время утеплят сооружение, вставят пластиковые окна, проведут освещение.
В Соколовке на улице 1-ой Прудной огородили территорию под строительство храма блаженной Матроны Московской. Осенью там залили фундамент под временный храм.
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