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Рязанская команда «Умные люди» встретилась со школьниками в День рождения КВН. Об этом сообщили в группе «РДШ» «ВКонтакте».
На региональной смене ученического самоуправления Российского движения школьников «десантники» рассказали ученикам о том, почему военная команда решилась участвовать в играх клуба, каким был путь к Высшей лиге, кто болеет за них дома и как относятся сослуживцы к творческому увлечению.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.