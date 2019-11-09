Рязанцы обсудили с Сорокиной развитие Лесопарка и благоустройство Борок

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 9 ноября, жители Советского района встретились с мэром Рязани Еленой Сорокиной и руководителями профильных подразделений муниципалитета, сообщил
«Сегодня мы начали цикл встреч с жителями. По итогам будет сформирована стратегия развития Рязани и карта предложений, на которой мы отметим все инициативы, даже самые фантастические: будь то конкретные объекты благоустройства или общая философия развития города, — мы все переработаем, сформулируем и придумаем, как отразить это на карте», — отметила Сорокина.
Она также рассказала, что в истории города было немало попыток разработать такой документ и, как правило, идеи рождались в органах власти при поддержке экспертов.
«Теперь будет иначе — нам важно услышать мнение горожан», — подчеркнула глава городской администрации.
На встречу пришли более 100 местных жителей. Среди предложений были развитие инфраструктуры микрорайона Кальное, благоустройство поселка Борки, организация парка в районе ручья Быстрец, дальнейшее развитие Лесопарка, строительство детских садов и школ.
В завершение встречи все желающие дополнительно пообщались с руководителями администрации.
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