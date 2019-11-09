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Фото: Pixabay.com
Правительство утвердило размер пособий по безработице на 2020 год. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому размер пособия останется на прежнем уровне. Документ
Безработным россиянам будут выплачивать от 1 500 до 8 000 рублей, при этом «предпенсионерам» — до 11,28 тысячи рублей.
Постановление вступит в силу с 1 января.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.