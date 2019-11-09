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8:11, 9 ноября 2019 106
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Правительство утвердило размер пособий по безработице на 2020 год

Правительство утвердило размер пособий по безработице на 2020 год

Фото: Pixabay.com

Правительство утвердило размер пособий по безработице на 2020 год. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому размер пособия останется на прежнем уровне. Документ разместили на портале правовой информации.

Безработным россиянам будут выплачивать от 1 500 до 8 000 рублей, при этом «предпенсионерам» — до 11,28 тысячи рублей.

Постановление вступит в силу с 1 января.


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