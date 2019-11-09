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19:49, 9 ноября 2019 303
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«Новогодняя деревня» в Лесопарке откроется через месяц

«Новогодняя деревня» в Лесопарке откроется через месяц

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

«Новогодняя деревня» в Лесопарке откроется через месяц, 8 декабря. Об этом сообщили в группе «Рязань — Новогодняя столица 2020».

«Юных рязанцев и гостей города ждет встреча с главным Дедом Морозом страны из Великого Устюга! В его резиденции ребята смогут лично передать свои желания главному волшебнику страны. Здесь же будет работать „Почта Деда Мороза“», — говорится в сообщении.

Торжественное открытие с концертом и развлекательной программой начнется в 16:00.

После этого резиденция будет работать по выходным, а также с 1 по 7 января.

Напомним, фестиваль «Новогодняя столица» начнется 7 декабря и продлится до 7 января.

Рязанцев ждут, парад Дедов Морозов, городской корпоратив «Оливье шоу», цирковой «Балаган», рождественский бал, лазерное шоу и фестиваль пряников и глинтвейна. Программу можно посмотреть здесь.

Основные торжества устроят на Лыбедском бульваре, площади Ленина и улице Почтовой, в также в кремле и Лесопарке. Их будут показывать в прямом эфире.


© RZN.info

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