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10:21, 9 ноября 2019 299
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На председателя рязанского ТЖС завели дело за подделку документов

На председателя рязанского ТЖС завели дело за подделку документов

Фото: Pixabay.com

На председателя ТЖС в Рязанском районе завели уголовное дело за подделку документов. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В апреле 2018 года председатель ТСЖ организовала общее собрание собственников жилья в очно-заочной форме для обсуждения капремонта водопровода и канализации.

На собрании председатель заранее рассчитывала получить согласие жильцов, поскольку уже договорилась с подрядчиком. Но собственники решили иначе. Тогда женщина подделала протокол общего собрания.

По результатам проверки следователи завели дело по части 1 статьи 327 УК («Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования»).


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