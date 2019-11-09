На председателя рязанского ТЖС завели дело за подделку документов

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Фото: Pixabay.com
На председателя ТЖС в Рязанском районе завели уголовное дело за подделку документов. Об этом
В апреле 2018 года председатель ТСЖ организовала общее собрание собственников жилья в очно-заочной форме для обсуждения капремонта водопровода и канализации.
На собрании председатель заранее рассчитывала получить согласие жильцов, поскольку уже договорилась с подрядчиком. Но собственники решили иначе. Тогда женщина подделала протокол общего собрания.
По результатам проверки следователи завели дело по части 1 статьи 327 УК («Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования»).
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