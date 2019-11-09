Любимов обсудил с главой Милославского района площадку для привлечения бизнеса

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В субботу, 8 ноября, губернатор Николай Любимов встретился с главой Милославского района Михаилом Ромодиным, сообщил
Глава района рассказал, что для привлечения бизнеса в районе создали инвестиционную площадку на 10 га. Ее обеспечили необходимыми мощностями в части газо- и электроснабжения, асфальтовыми подъездными дорогами.
Любимов подчеркнул, что у района хорошие перспективы для развития, реализации новых проектов в сфере сельского хозяйства, промышленного производства, лесопереработки.
Он поручил Ромодину активно продолжать работу по привлечению инвесторов.
Губернатор отметил, что для бизнеса интересно географическое положение района с точки зрения автодорожной сети, железнодорожного сообщения, возможность использовать качественные земельные участки.
«Здесь надо поработать очень плотно, думаю, что инвесторы в ближайшее время будут стараться зайти к нам на территории. Надо и нам активно работать в этом направлении», — сказал глава региона.
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