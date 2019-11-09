RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
По данным ведомства, осенью и зимой увеличивается количество происшествий в жилом секторе, в том числе с гибелью людей и получением различных травм.
«Это напрямую связано с природно — климатическими условиями данного периода. Люди начинают активно пользоваться электронагревательными приборами, увеличивается нагрузка на электрическую проводку, в сельской местности чаще используют печное отопление, газовое, топят баню. Эти факторы и способствуют увеличению числа пожаров», — отметили в прес-службе.
С начала года по таким причинам произошло 203 пожара.
Так же к одной из основных причин возникновения пожаров относят неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, а каждый шестой пожар в жилом секторе происходит от неисправности печей и дымоходов, газового оборудования их неправильного устройства или эксплуатации.
В выходные и праздники рост пожаров увеличивается.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Никуличах и Соколовке начали возводить временные храмы
|
cледующая новость →Рязанка провела мастер-класс для Якубовича на шоу «Поле чудес»
«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».