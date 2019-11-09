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17:59, 9 ноября 2019 184
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Каждый третий пожар в Рязанской области происходит по электротехническим причинам — МЧС

Каждый третий пожар в Рязанской области происходит по электротехническим причинам — МЧС

Пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что каждый третий пожар в Рязанской области происходит по электротехническим причинам.

По данным ведомства, осенью и зимой увеличивается количество происшествий в жилом секторе, в том числе с гибелью людей и получением различных травм.

«Это напрямую связано с природно — климатическими условиями данного периода. Люди начинают активно пользоваться электронагревательными приборами, увеличивается нагрузка на электрическую проводку, в сельской местности чаще используют печное отопление, газовое, топят баню. Эти факторы и способствуют увеличению числа пожаров», — отметили в прес-службе.

С начала года по таким причинам произошло 203 пожара.

Так же к одной из основных причин возникновения пожаров относят неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, а каждый шестой пожар в жилом секторе происходит от неисправности печей и дымоходов, газового оборудования их неправильного устройства или эксплуатации.

В выходные и праздники рост пожаров увеличивается.


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