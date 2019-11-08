Житель Сахалинской области намеренно заразил ВИЧ-инфекцией 16-летнюю школьницу

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В Корсакове Сахалинской области местный житель намеренно заразил ВИЧ-инфекцией 16-летнюю школьницу. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 122 УК. Об этом сообщил
По версии следствия, 21-летний подозреваемый с апреля по июнь вступал с девушкой в незащищенный половой акт, зная о заболевании. В результате несовершеннолетняя заразилась.
Расследование продолжается.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.