«Зеленый сад» предложил рязанцам цветовые решения для квартир с готовой отделкой

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Группа компаний «Зеленый сад» предложила рязанцам стать участниками программы «Быстрый ремонт» и использовать готовые дизайнерские решения.
Владельцы квартир, участвующие в программе, получат следующие преимущества:
Чтобы стать участником программы «Быстрый ремонт», нужно:
«Зеленый сад» предлагает три готовых цветовых решения для дизайнерской отделки квартир:
Отделка в стиле «Контемпорари»:
Отделка в стиле «Скандинавия»:
Отделка в стиле «Эко»:
Программа «Быстрый ремонт» предполагает выполнение следующих работ по дизайнерской отделке квартиры стоимостью 9 тысяч рублей за квадратный метр:
Комната:
Кухня:
Санузел:
В санузле устанавливаются ванна, унитаз, раковина, подвесная тумба, зеркало, смесители, полотенцесушитель.
Коридор:
В коридоре устанавливается входная дверь «Porta» и межкомнатные двери «Честер».
Получить полную информацию и стать участником программы «Быстрый ремонт» можно, обратившись в отдел по работе с клиентами Группы компаний «Зеленый сад» в Рязани на Солотчинском шоссе, 2 и по телефону: +7 (4912) 77 77 77.
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