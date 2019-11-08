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13:06, 8 ноября 2019 333

«Зеленый сад» предложил рязанцам цветовые решения для квартир с готовой отделкой

«Зеленый сад» предложил рязанцам цветовые решения для квартир с готовой отделкой

Группа компаний «Зеленый сад» предложила рязанцам стать участниками программы «Быстрый ремонт» и использовать готовые дизайнерские решения.

Владельцы квартир, участвующие в программе, получат следующие преимущества:

  • экономия на разработке дизайна от 30 до 60 тысяч рублей;
  • экономия на работе и отделочных материалах до 400 тысяч рублей;
  • пятилетняя гарантия на отделочные работы и оборудование;
  • стоимость отделки можно включить в ипотеку, а также получить налоговый вычет — как с покупки жилья.

Чтобы стать участником программы «Быстрый ремонт», нужно:

  1. Выбрать одно из готовых решений, разработанных дизайнерами «Зеленого сада» для отделки квартиры (также можно подобрать для установки дополнительное оборудование).
  2. Выбрать способ оплаты: оплатить ремонт сразу, воспользоваться рассрочкой, взять кредит или включить сумму отделки квартиры в ипотеку.

«Зеленый сад» предлагает три готовых цветовых решения для дизайнерской отделки квартир:

Отделка в стиле «Контемпорари»:

  • удобство, простота и комфорт;
  • много свободного пространства и воздуха;
  • гармония светлых тонов без ярких красок и пестрых узоров;
  • эффектное сочетание материалов с различными текстурами;
  • одинаково хорошо отдыхать и сосредоточенно работать.

Отделка в стиле «Скандинавия»:

  • естественность, лаконичность и функциональность;
  • практичность и минимализм сочетаются с элегантностью;
  • преобладание бело-серых тонов дает много света в пространстве;
  • материалы легко очищаются от загрязнений, не теряя своих свойств;
  • обстановка, от которой веет простором и умиротворенностью Севера.

Отделка в стиле «Эко»:

  • экологическая направленность, спокойствие и близость к природе;
  • материалы из натурального сырья с имитированными природными поверхностями;
  • естественные цветовые оттенки дают ощущение легкости и комфорта;
  • ничто не отвлекает, не вызывает напряжения и не раздражает;
  • интерьер располагает к отдыху, способствует расслаблению.

Программа «Быстрый ремонт» предполагает выполнение следующих работ по дизайнерской отделке квартиры стоимостью 9 тысяч рублей за квадратный метр:

Комната:

  • стены — оклейка обоями;
  • пол — укладка ламината;
  • потолок — монтаж натяжного потолка.

Кухня:

  • стены — оклейка обоями;
  • пол — укладка керамогранита;
  • потолок — монтаж натяжного потолка.

Санузел:

  • стены — укладка керамической плитки;
  • пол — укладка керамогранита;
  • потолок — монтаж натяжного потолка.

В санузле устанавливаются ванна, унитаз, раковина, подвесная тумба, зеркало, смесители, полотенцесушитель.

Коридор:

  • стены — оклейка обоями;
  • пол — укладка керамогранита;
  • потолок — монтаж натяжного потолка.

В коридоре устанавливается входная дверь «Porta» и межкомнатные двери «Честер».

Получить полную информацию и стать участником программы «Быстрый ремонт» можно, обратившись в отдел по работе с клиентами Группы компаний «Зеленый сад» в Рязани на Солотчинском шоссе, 2 и по телефону: +7 (4912) 77 77 77.


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