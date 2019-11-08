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В Рязанской области почти в два раза сократилось число врачей скорой помощи. В пятницу, 8 ноября, такую статистику за последние восемь лет привел
С 2011 года в регионе на 58% уменьшилось количество врачей скорой. По этому показателю регион занял третье место уступив только Карачаево-Черкесии (62%) и Челябинской области (60%).
В пресс-службе Минздрава сокращение объяснили перераспределением врачей в организации, оказывающие медпомощь в амбулаторных и стационарных условиях.
Также СМИ отмечает, что за последний год в Рязанской области число медсестер сократилось менее чем на пять процентов.
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