В рязанский храм привезут чудотворную икону

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Фото: Pixabay.com
В Александро-Невский храм привезут чудотворный список Боголюбской иконы. Об этом
Образ, именуемый Тюшевским, привезут из рыбновского села Городище в воскресенье, 10 ноября, в 15:00. Святыня пробудет в Рязани до 17 ноября.
Как пояснили в епархии, икона из Казанского храма села Тюшево прославилась в 30 годы прошлого века. Комсомольцы пытались снять серебряный оклад, один из них ударил по нему инструментом, и из груди Богоматери потекла кровь.
«Потом колхозный плотник Флор сделал из самого образа дверь в своем доме и решил состругать рубанком святое изображение, в чем его поддержала неверующая дочь, — рассказали в епархии. — Но стоило ему прикоснуться к иконе, как его тут же парализовало. А дочь, подначивавшая отца на преступление, лишилась рассудка».
Икона попала в Георгиевский храм в Городище благодаря архимандриту Авелю (Македонову). Он, будучи еще иеромонахом, встретился с женой плотника, которая отдала образ.
«По свидетельствам верующих, по молитвам перед образом продолжают совершаться чудеса и исцеления», — заявили в епархии.
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