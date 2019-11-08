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15:12, 8 ноября 2019 663
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В Песочне появится поликлиника за два миллиарда

В Песочне появится поликлиника за два миллиарда

В Песочне появится поликлиника. Об этом сообщил региональный минздрав на странице губернатора Николая Любимова «Вконтакте».

В сообщении говорится, что строительство поликлиники начнется после возведения онкоцентра, которое запланировали в 2020 году.

Проект оценивают в два миллиарда, поэтому региону потребуется помощь из федерального бюджета.

Ранее министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий заявлял, что место под строительство поликлиники в Песочне пока не определено.


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