В Песочне появится поликлиника за два миллиарда

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В Песочне появится поликлиника. Об этом сообщил региональный минздрав на
В сообщении говорится, что строительство поликлиники начнется после возведения онкоцентра, которое запланировали в 2020 году.
Проект оценивают в два миллиарда, поэтому региону потребуется помощь из федерального бюджета.
Ранее министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий заявлял, что место под строительство поликлиники в Песочне пока не определено.
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