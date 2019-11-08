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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В новой школе в Горроще появятся футбольное поле и место отдыха с беседками. Об этом в четверг, 7 ноября, корреспонденту
Уже сейчас на одном из корпусов началась внешняя отделка. По словам прораба, оба корпуса школы отделают в разноцветную плитку до конца 2019 года.
«Каждая школа должна быть индивидуальная. И эта школа будет отличаться от здания в Песочне», — заметил собеседник. Отметим, что школу на улице Полетаева возводят на месте снесенного интерната по типовому проекту школы № 75.
Внешнее благоустройство территории планируют начать летом. Рядом со школой появятся две спортивные площадки, футбольное поле и место отдыха с беседками.
«Строительство идет по графику, отставания нет», — заключил начальник участка. Завершить возведение планируют в конце июня 2020 года.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.