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16:14, 8 ноября 2019 638
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В новой школе в Горроще появятся футбольное поле и место отдыха с беседками 1

В новой школе в Горроще появятся футбольное поле и место отдыха с беседками

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В новой школе в Горроще появятся футбольное поле и место отдыха с беседками. Об этом в четверг, 7 ноября, корреспонденту RZN.info рассказал начальник участка. По его словам, в зданиях для средних и младших классов, а также спортзале до конца года подведут отопление и начнется внутренняя отделка.

Уже сейчас на одном из корпусов началась внешняя отделка. По словам прораба, оба корпуса школы отделают в разноцветную плитку до конца 2019 года.

«Каждая школа должна быть индивидуальная. И эта школа будет отличаться от здания в Песочне», — заметил собеседник. Отметим, что школу на улице Полетаева возводят на месте снесенного интерната по типовому проекту школы № 75.

Внешнее благоустройство территории планируют начать летом. Рядом со школой появятся две спортивные площадки, футбольное поле и место отдыха с беседками.

«Строительство идет по графику, отставания нет», — заключил начальник участка. Завершить возведение планируют в конце июня 2020 года.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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