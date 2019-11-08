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В Новокузнецке тренер по каратэ сломал челюсть педагогу. Об этом сообщает
Этот случай произошел 4 ноября. Пострадавший вместе с другом возвращался домой из парка ДК «Алюминщик». Около подъезда незнакомец обвинил их в повреждении машины. Когда педагог пошел в сторону подъезда, хозяин автомобиля ударил его в лицо. Затем злоумышленник увел второго мужчину, оставив пострадавшего без сознания на земле.
У педагога диагностировали перелом челюсти, сотрясение мозга и другие травмы.
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