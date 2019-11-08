В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -4 градусов

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В ночь на субботу, 9 ноября, в Рязанской области похолодает до -4 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-восточный, южный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -4, +1 градус; днем +2, +7 градусов.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.