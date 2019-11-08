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15:52, 8 ноября 2019 240
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В Нарьян-Маре до конца года закрыли группу детсада, где убили ребенка

В Нарьян-Маре до конца года закрыли группу детсада, где убили ребенка

Фото: Pixabay.com

В Нарьян-Маре как минимум до конца года закрыли группу детсада «Сказка», где убили ребенка. Четверых воспитанников этой группы перевели в соседнюю группу, одного в детсад «Ромашка», еще 15 — в детсад «Семицветик», передает РИА Новости.

Помещение, где случилось убийство, обновят.

Напомним, 31 октября во время «тихого часа» пьяного 36-летнего мужчину пустили в детсад. Он зарезал шестилетнего мальчика. По словам подозреваемого, им руководили «голоса».

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а против сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После убийства ребенка со своих постов уволились глава департамента образования НАО Лина Гущина и заведующая детсадом Галина Овчинникова.


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