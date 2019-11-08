В Нарьян-Маре до конца года закрыли группу детсада, где убили ребенка

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Фото: Pixabay.com
В Нарьян-Маре как минимум до конца года закрыли группу детсада «Сказка», где убили ребенка. Четверых воспитанников этой группы перевели в соседнюю группу, одного в детсад «Ромашка», еще 15 — в детсад «Семицветик», передает
Помещение, где случилось убийство, обновят.
Напомним, 31 октября во время «тихого часа» пьяного 36-летнего мужчину пустили в детсад. Он
Следственный комитет
После убийства ребенка со своих постов уволились глава департамента образования НАО Лина Гущина и заведующая детсадом Галина Овчинникова.
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