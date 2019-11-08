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ПАО «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU\.РФ сообщили о начале VIII Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им». Турнирный модуль с заданиями, посвященными доменной индустрии и 25-летию национального домена .RU, доступен на
Для участия в чемпионате зарегистрировалось рекордное количество конкурсантов: 17,5 тысяч человек из разных регионов России. В индивидуальном зачете примут участие 12,5 тысяч школьников и студентов младше 18 лет, еще 5 тысяч человек объединились в 943 команды. Участники чемпионата в течение 60 минут будут выполнить задания разного уровня сложности.
Подготовка к соревнованиям проводилась на страницах соцсетей в официальных сообществах проекта «Изучи интернет — управляй им». Справочные материалы доступны в группах в
Итоги чемпионата подведут 5 декабря 2019 года. Лидеры индивидуального и командного зачета получат дипломы и ценные призы:
Участники, которые займут места в первой десятке, получат поощрительные призы. Каждый конкурсант получит именной онлайн-сертификат.
Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников является частью
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.