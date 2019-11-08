Сорокина обсудила с рязанцами дополнительные остановки маршруток и установку памятника воинам-связистам

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В четверг, 7 ноября, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный прием граждан. Она обсудила с горожанами ремонт дорог и тротуаров, благоустройство отдельных территорий, соблюдение градостроительных норм.
Представитель инициативной группы ветеранов войск связи обратился к мэру по вопросу благоустройства прилегающей территории к памятнику воинам-связистам. Монумент должен появиться в городе в 2020 году.
Сорокина поручила представителям управления благоустройства провести опиловку деревьев на улице Каширина и оборудовать проход в ограждении для доступа к памятнику.
Жительница Дягилева сообщила главе администрации, что по пути следования автобуса №47 необходимо создать промежуточные остановки.
По этому поводу проведут выездное совещание.
По всем поступившим вопросам Сорокина дала поручения соответствующим структурным подразделениям и курирующим заместителям.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.