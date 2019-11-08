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Рязанская администрация запустила опросы о благоустройстве четырех парков. Жителям региона предложили поучаствовать в опросе в
В прошлом опросе рязанцы
«Кроме верхнего городского парка и детского городка на улице Новоселов (сквер Скобелева на стороне крепости) пройдут общественные встречи по обсуждению видов работ благоустройства Комсомольского парка и Севастопольской аллеи. Эти парки вошли в тройку лидеров по результатам „Городской среды“ 2018 года. Просим принять участие в общественных обсуждениях предстоящего благоустройства. Каким будет любимый парк, решать вам! Вместе благоустроим парки, которыми будем гордиться», — говорится в сообщении мэрии.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.