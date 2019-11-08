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11:52, 8 ноября 2019 548
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Рязанцев попросили помочь больной раком мозга девушке

Рязанцев попросили помочь больной раком мозга девушке

Рязанцев попросили помочь больной раком мозга девушке. В редакцию RZN.info обратилась знакомая рязанки.

Она отметила, что в 2017 году Кате Бакулиной диагностировали рак молочной железы, после чего ей сделали операцию. В 2019 году ее состояние ухудшилось. Врачи поставили рязанке диагноз — канцероматоз мозговых оболочек (метастазы поразили мозг и кости).

«Для улучшения состояния Кате необходимо пройти несколько курсов химио и лучевой терапии. Ситуация осложняется еще и тем, что сейчас у Кати отек мозга и сначала нужно провести противоотечную терапию. К сожалению, Кате некому помочь кроме ее мамы, которая на пенсии и подрабатывает репетитором по математике и геометрии. У Кати два прекрасных сына Федор (8 лет) и Миша (6 лет), которым, как и всем другим детям, очень нужна их мама», — поделилась знакомая девушки.

На сегодняшний день лечение уже оплачено в размере 1 493 050 руб.лей.

«Для того, чтобы оплатить первый этап лечения, маме Кати пришлось взять кредит на эту сумму. Все мы понимаем, что для преподавателя — пенсионера в нашей стране и тем более в Рязани, 1,5 миллиона рублей — это совершенно неподъемная сумма. Катя и ее семья обратились ко всем знакомым с просьбой о помощи в сборе средств для выплаты кредита и финансовой поддержки ее семьи», — говорится в сообщении.

Рязанцев попросили не оставаться равнодушными и помочь девушке справиться с болезнью. Помочь можно разными способами: направить деньги или сделать репост с просьбой о помощи. Реквизиты:

  • перевод по номеру карты Сбербанка 2202 2003 6917 9682, получатель Юлия Евгеньевна Б. (мама Кати);
  • перевод по номеру телефона — +7 (910) 562-95-35, получатель Юлия Евгеньевна Б. (мама Кати)

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