RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцев попросили помочь больной раком мозга девушке. В редакцию RZN.info обратилась знакомая рязанки.
Она отметила, что в 2017 году Кате Бакулиной диагностировали рак молочной железы, после чего ей сделали операцию. В 2019 году ее состояние ухудшилось. Врачи поставили рязанке диагноз — канцероматоз мозговых оболочек (метастазы поразили мозг и кости).
«Для улучшения состояния Кате необходимо пройти несколько курсов химио и лучевой терапии. Ситуация осложняется еще и тем, что сейчас у Кати отек мозга и сначала нужно провести противоотечную терапию. К сожалению, Кате некому помочь кроме ее мамы, которая на пенсии и подрабатывает репетитором по математике и геометрии. У Кати два прекрасных сына Федор (8 лет) и Миша (6 лет), которым, как и всем другим детям, очень нужна их мама», — поделилась знакомая девушки.
На сегодняшний день лечение уже оплачено в размере 1 493 050 руб.лей.
«Для того, чтобы оплатить первый этап лечения, маме Кати пришлось взять кредит на эту сумму. Все мы понимаем, что для преподавателя — пенсионера в нашей стране и тем более в Рязани, 1,5 миллиона рублей — это совершенно неподъемная сумма. Катя и ее семья обратились ко всем знакомым с просьбой о помощи в сборе средств для выплаты кредита и финансовой поддержки ее семьи», — говорится в сообщении.
Рязанцев попросили не оставаться равнодушными и помочь девушке справиться с болезнью. Помочь можно разными способами: направить деньги или сделать репост с просьбой о помощи. Реквизиты:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Москве мужчина купил новый iPhone 11 за билеты «банка приколов»
|
cледующая новость →Новая маршрутка до «Олимпийского городка» пройдет через Приокский и Кальное
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.