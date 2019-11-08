Представители ФСИН опровергли информацию о жестоком избиении заключенного скопинской колонии

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В пресс-службе регионального управления ФСИН опровергли информацию о жестоком избиении заключенного скопинской колонии №3. Ранее о происшествии со ссылкой на правозащитника Владимира Осечкина писали рязанские СМИ.
По их сообщению, инцидент произошел 31 октября. Во время обыска 34-летнего осужденного якобы несколько раз ударили по голове электрошокером, из-за чего он потерял сознание. В результате мужчина получил травму позвоночника.
Однако в пресс-службе корреспондента
После случившегося к заключенному прислали доктора, однако тот отказался проходить обследование и заявил, что чувствует себя хорошо.
В четверг, 7 ноября, в ИК-3 с проверкой прибыли представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Рязанской области, члены ОНК региона и Общественного совета при УФСИН, прокурора по надзору.
Информация о жестоком избиении осужденного не подтвердилась.
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