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19:35, 8 ноября 2019 335
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Представители ФСИН опровергли информацию о жестоком избиении заключенного скопинской колонии

Представители ФСИН опровергли информацию о жестоком избиении заключенного скопинской колонии

В пресс-службе регионального управления ФСИН опровергли информацию о жестоком избиении заключенного скопинской колонии №3. Ранее о происшествии со ссылкой на правозащитника Владимира Осечкина писали рязанские СМИ.

По их сообщению, инцидент произошел 31 октября. Во время обыска 34-летнего осужденного якобы несколько раз ударили по голове электрошокером, из-за чего он потерял сознание. В результате мужчина получил травму позвоночника.

Однако в пресс-службе корреспондента RZN.info заверили в том, что никакой жестокости сотрудники ИК не проявляли. «Во время общего обыска действительно произошел инцидент. Осужденный оказал сопротивление, попытался выхватить обысковый инструмент и разбить камеру видеонаблюдения. Он вел себя агрессивно и высказывал угрозы в отношении одного из сотрудников колонии о намерении причинить тяжкий вред его здоровью», — пояснила собеседник. По ее словам, мужчине загнули руки и надели наручники, его также один раз ударили электрошокером в спину. Все это зафиксировала камера.

После случившегося к заключенному прислали доктора, однако тот отказался проходить обследование и заявил, что чувствует себя хорошо.

В четверг, 7 ноября, в ИК-3 с проверкой прибыли представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Рязанской области, члены ОНК региона и Общественного совета при УФСИН, прокурора по надзору.

Информация о жестоком избиении осужденного не подтвердилась.


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