Орудующие в рязанском подъезде вандалы попали на видео

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Вандалы, которые орудовали в подъезде одного из домов Рязани, попали на видео. Ролик опубликовали в группе «
Камера засняла троих взрослых мужчин, которые что-то искали.
«Помогите найти троих мужчин! Зашли в подъезд икали что-то, ушли, сорвали провода у одной камеры, вырвали провода у домофона», — написал автор поста, добавив, что в полицию подали заявление.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.