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Утром в пятницу, 8 ноября, на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в домах 3, 5, 7, 9/18 по улице Островского.
К 17:00 воду дадут в домах 4, 10 по улице Спортивной и в доме 2 по Голенченскому шоссе.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.