«Мокрые кроссы» и «Незабудка». В Рязани выступит Тима Белорусских

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В Рязани выступит певец Тима Белорусских. Концерт пройдет в Deep Club в воскресенье, 24 ноября.
Автор песен исполнит известные хиты — «Мокрые кроссы», «Незабудка», «Найду тебя», «Поезда» и многие другие.
«Рекордное количество аудиозаписей одного исполнителя в топе всех чартов страны, удивительная способность песен запоминаться мгновенно, творчество вне жанровых рамок — покорили уже миллионы слушателей и сделали Тиму настоящим кумиром», — рассказали организаторы концерта.
Большой сольный концерт начнется в 20:00 по адресу улица Завражнова, дом №4.
Cправка
Тима Белорусских— белорусский певец и автор песен. Сольную карьеру начал в 2017 году. Получил известность в 2018 году с песней «Мокрые кроссы». За нее на Второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» он получил награду в номинации «Хит года». Затем вышла песня «Незабудка», тоже ставшая хитом.
Билеты можно купить по
Фотография из Instagram
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